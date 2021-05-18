Арка Дарвина обрушилась на Галапагосах

На Галапагосских островах обрушилась знаменитая скала Арка Дарвина, которая пользуется популярностью у дайверов. Об этом сообщили на странице Министерства окружающей среды Эквадора в Facebook.

Арка Дарвина располагалась буквально в километре от необитаемого острова Кулпеппер, входящего в состав архипелага. Галапагосские острова принадлежат Эквадору. Судя по снимку, который показали власти, обрушился свод арки. Над морем теперь возвышаются только два каменных столба. Обрушение скалы объяснили естественной эрозией.

Галапагосы известны своим разнообразием флоры и фауны. Они популярны у туристов, которые приезжают туда со всего мира. Эти острова в XIX веке исследовал известный ученый Чарльз Дарвин.

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