Российское мороженое стало популярным в Китае благодаря Путину

В Китае стало популярным мороженое «Коровка из Кореновки», которое президент РФ Владимир Путин дважды привозил в подарок председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом сообщило РИА «Новости».

Гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев рассказал, что его предприятие выпускает мороженое с 2011 года. Однако бренд «любимое мороженое Путина» придумали за них. Дело в том, что, когда Путин подарил Си Цзиньпину коробку с мороженым, торговая марка не упоминалась. Московцев признался, что и сам не знал, какое мороженое было в коробке, но кто-то в Китае, видимо, все же посмотрел на этикетку.

Путин угощал тем же мороженым и турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, когда тот приезжал в подмосковный Жуковский на авиасалон МАКС-2019. А Си Цзиньпину российский лидер дарил мороженое на саммите G20 в 2016 году, а также в 2019-м, когда председатель КНР отмечал 66-летие.

Московцев рассказал, что на Кубань однажды приезжала делегация из Китая, около 25 человек, и они попросили местные власти показать им их комбинат.

«А первый вопрос, когда гости приехали, был таким: почему нашему президенту подарили ваше мороженое?» — рассказал глава предприятия.

Китайские гости думали, что мороженое для Си Цзиньпина было приготовлено специально. Они осмотрели производство, спрашивали, где коровы, настоящее ли молоко они дают.

«А потом стали допытываться, какой именно вид мороженого подарили. Я не знал, какое было в коробке, но предположил, что в стаканчике», — признался Московцев.

По его словам, китайцы сразу разобрали мороженое в стаканчиках и начали пробовать.

В МИД КНР ранее анонсировали участие Путина и Си Цзиньпина в запуске нового российско-китайского проекта в атомной отрасли.