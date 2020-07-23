Китайский исследовательский зонд вышел на заданную орбиту

Китай запустил к Марсу свой первый исследовательский зонд «Тяньвэнь-1». Спустя 36 минут после старта аппарат успешно вышел на заданную орбиту.

«Примерно через 2167 секунд (около 36 минут — прим. ред.) зонд успешно вышел на заданную орбиту, что ознаменовало собой начало первого этапа исследования Китаем других планет», — привел ТАСС заявление Государственного космического управления КНР.

Примерно через семь месяцев зонд сможет приблизиться к Марсу. После этого модулю потребуется восемь минут, чтобы спуститься на равнину Утопия. Когда закончится проверка всех систем, марсоход приступит к изучению планеты. На Марсе он проведет три месяца.

«Среди научных целей миссии исследование морфологии и геологических характеристик поверхности, размещения грунта и льда, атмосферной ионосферы и характера окружающей среды, физических полей и внутренней структуры», — отмечается в сообщении.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5» с исследовательским зондом стартовала 23 июля с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Подготавливать космическую миссию Китаю помогали специалисты из Франции, Австралии и Аргентины.