Первый китайский исследовательский зонд отправился к Марсу

Китай запустил в космос зонда «Тяньвэнь-1». Он отправится исследовать Марс. Красной планеты аппарат должен достичь, по предварительным расчетам, через семь месяцев.

«Тяньвэнь-1» запустили с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, сообщило агентство «Синьхуа». Ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в 12:41 по местному времени.

До поверхности Марса зонд доберется примерно через семь месяцев. Полученные данные в случае успеха миссии он отправит на Землю в 2021 году.

Название первой миссии Китая по исследованию Красной планеты озвучили в апреле. В переводе оно означает «Вопросы к небу».

Планируется, что зонд выйдет на орбиту Марса, а потом совершит посадку на планету. Ученые надеются с его помощью изучить атмосферу, рельеф и геологические характеристики объекта. Кроме того, китайские специалисты рассчитывают получить данные об особенностях магнитного поля Марса. Это поможет сделать шаг к разгадке происхождения и эволюции не только Марса, но и всей Солнечной системы.

Основной целью миссии является поиск возможных признаков жизни на планете. Ученые хотят выяснить, можно ли рассчитывать на ее колонизацию в будущем.