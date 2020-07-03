Европейское космическое агентство показало на видео огромный заснеженный кратер на Марсе

Европейское космическое агентство показало видео пролета над марсианским кратером. Кадры набирают тысячи просмотров на Youtube.

Кратер представляет собой так называемое «снежное озеро» общей площадью в 82 километра. Оно находится в районе северного полярного круга Марса.

Раньше это замерзшее озеро было наполнено водой — по оценкам ученых, это было около четырех миллиардов лет назад. Но сейчас там ледник, который никогда не тает.

Кратер назвали в честь советского конструктора Сергея Королева.

Само видео сделали из сотен изображений. Пользователи YouTube пошутили, что это место можно назвать идеальным для встречи Рождества.

Ранее NASA опубликовало самую детальную фотографию Марса, которую когда-либо делал марсоход Curiosity. Уникальный снимок создавали четыре дня, фото состоит из 1,2 тысячи детальных изображений.