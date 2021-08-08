Первые случаи заражения в мире произошли в американском штате Флорида за несколько месяцев до возникновения вспышки в Ухане. Но всю информацию о пациентах со схожими симптомами засекретили. Об этом сообщило китайское издание Global Times China.

По данным журналистов, симптомы, похожие на проявление коронавирусной инфекции, зафиксировали у 26 человек в конце декабря 2019 года. Но уже в мае власти скрыли данные о 171 пациенте.

Авторы материала привели слова ученого Эрика Тонера, который отметил, что восемь человек из первой зараженной группы никогда не выезжали из страны, а значит, получили возбудителя при контакте с другим носителем.

По его словам, первые случаи заражения в США могли произойти намного раньше, чем в Китае, но изначально власти не понимали всю опасность. Только после того, когда пандемия охватила весь мир, информацию о первой группе скрыли.

Вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньцю не исключил, что Вашингтон специально «политизирует пандемию» и перекладывает вину на Китай, заявляя об утечках из лаборатории, чтобы снять с себя ответственность. Он отметил, что американские политики продолжают распространять клевету вместо того, чтобы заниматься решением тяжелой эпидемической ситуации у себя в стране.

Накануне в палате представителей США представили доклад об искусственном происхождении коронавируса. Как сообщило издание The Hill, которое ознакомилось с отчетом, авторы утверждают, что возбудителя создали в лаборатории Уханя, откуда он вырвался и стал источником пандемии.

Власти Китая объявили о вспышке неизвестной инфекции в Ухане в декабре 2019 года. Об этом они уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Спустя месяц Пекин объявил, что причиной вспышки заболевания стал неизвестный ранее вирус. ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции в марте 2020 года.

О том, что лабораторная утечка вируса маловероятна, говорилось в докладе международной группы экспертов ВОЗ, которые ездили в Китай. Ученые не исключили, что возбудитель передался человеку через неустановленное животное, которое заразилось от летучих мышей.