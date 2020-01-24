Китай привлек армию к борьбе с коронавирусом

Китай бросил все силы на борьбу с коронавирусом. Теперь в дело вступила и армия. В Ухань отправились 40 военных врачей.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, военные медики будут работать в отделении интенсивной терапии Пульмонологического госпиталя Уханя.

Неизвестный коронавирус впервые зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года. Заболевший им человек страдал от тяжелой формы пневмонии и в январе умер. Вирус распространился по стране и даже вышел за ее пределы. По последним данным, от коронавируса 2019-nCoV умерли 26 человек. Еще более 800 заразились. По несколько человек заболели в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

В России трех человек с подозрением на опасную инфекцию госпитализировали в Боткинкую больницу Санкт-Петербурга. Пока у одного из них диагноз не подтвердился. В пятницу, 24 января, Всемирная организация здравоохранения призвала весь мир начать борьбу с вирусом. Сейчас на карантине находится несколько китайских городов, в том числе и Ухань. Все рейсы из этого города в Москву отменены.

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