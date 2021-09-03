Китай запретил компаниям использовать убийственный рабочий график «996»

Китай запретил использовать график «996», когда работник работает с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю. Компаниям напомнили, что сотрудники имеют право на отпуск и восьмичасовой рабочий день.

Совестное заявление сделали верховный суд Китая и министерство труда. Они подробно рассказали о 10 судебных решениях, которые касались трудовых споров из-за принужденной сверхурочной работы. Об этом сообщило издание ВВС.

«По закону работники имеют право на соответствующую компенсацию и время отдыха или отпуска. Соблюдение национального рабочего времени является обязанностью работодателей», — уведомили представителей компании власти Китая.

Власти страны также отметили, что планируют разработать дополнительные руководящие принципы для трудовых споров.

Согласно трудовому законодательству Китая, стандартный рабочий день составляет восемь часов, максимум — 44 часа в неделю. Любая сверхурочная работа требует дополнительной оплаты сверхурочной работы. Но это не соблюдается должным образом. Во многих крупнейших компаниях страны — особенно в процветающем технологическом секторе — сотрудники часто работают намного дольше и не всегда получают компенсацию. Однако представители компаний не считали, что нарушают права работников. Китайский технический магнат Джек Ма утверждал, что работать по 12 часов шесть дней в неделю — это «благословение».