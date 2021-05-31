«Лишние» рабочие часы предложили компенсировать дополнительным отдыхом. Вот как это будет

ЛДПР предложила внести законопроект, который устанавливает предельное количество сверхурочных часов при ненормированном рабочем дне. За «лишние» часы работникам дадут дополнительный отдых. Тем же, кто работает по обычному графику, можно получить как компенсацию за работу, так и дополнительный отдых.

Депутаты ЛДПР предложили ввести предельное количество часов переработки для тех, у кого ненормированный рабочий день. «Лишнее» время будут учитывать во время подсчета отпускных и начислении зарплаты. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Нилов заявил, что люди часто жалуются на злоупотребления работодателей, связанные с использованием ненормированного рабочего дня. Новый законопроект позволит бережнее относиться к здоровью подчиненных и обеспечит компенсацию за переработки.

Законопроект подразумевает поправки в статьи 101 и 119 Трудового кодекса. Максимальное количество часов переработки хотят сократить до 120 в год. Те работники, которые трудились больше установленного времени, могут рассчитывать на дополнительный отдых.

Но есть и исключения. Положение не будут применяться к руководителям организаций, заместителям и главным бухгалтерам, а также к заключившим трудовые договоры членам коллегиальных исполнительных органов учреждений.

Сейчас продолжительность ненормированного рабочего дня никак не регулируется законом.

Что положено за переработки

В России работодатель может привлечь сотрудника к сверхурочной работе как с его письменного согласия, так и без него. В первом случае это необходимость завершить незаконченную по каким-то причинам работу в течение рабочего дня, если ее незавершенность приведет к порче имущества компании или угрозе жизни. Это правило также работает и при ремонтных работах на сооружениях, когда из-за неисправности может прекратиться работа большинства сотрудников. Последний случай — это неявка сменяющего сотрудника, когда работа не должна прерываться.

Работодатель может не требовать согласие, если сотрудник должен устранить аварию, стихийные бедствия или последствия катастрофы. Если также необходимо устранить обстоятельства, мешающие работе систем горячего и холодного водоснабжения, а также газоснабжения, освещения, транспорта и связи. Последний случай — когда работать приходится из-за введения чрезвычайного или военного положения.

В России компании засчитывают сверхурочную работу, а сотрудникам предполагается за «лишние» часы повышенная оплата.

Согласно Трудовому кодексу, такая работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в полуторном размере, а за последующие часы в двойном размере и более.

По желанию сотрудника работодатель может предоставить вместо повышенной оплаты дополнительное время отдыха. При этом оно не должно быть меньше времени, которое работник отработал сверхурочно.

Если же работнику пришлось в свой выходной день или в праздник выйти на работу, то она будет оплачиваться в двойном размере. Точные размеры оплаты за работу по выходным или нерабочим праздничным дням могут устанавливаться коллективным договором, трудовым договором или локальным актом, который приняли с учетом мнения представительного органа работников.

Сотрудник также может попросить другой день отдыха вместо отработанного. Но в таком случае за работу в выходной или праздник он получит оплату в одинарном размере, а день отдыха останется без оплаты.

Согласно последним данным ВОЗ, переработки значительно влияют на уровень смерти. Работа от 55 часов в неделю повышает риск возникновения инсульта на 35% и на 17% смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы. В 2016 году переработки стали причиной смерти 750 тысяч человек.