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    05 августа 2021, 03:38

    Профсоюзы призвали сохранить зарплаты при переходе на четырехдневку

    Александра Ломейко

    В России по-прежнему рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Профсоюзы подчеркнули важность сохранения при этом заработной платы на том же уровне.

    Профсоюзы призвали сохранить зарплаты при переходе на четырехдневку

    Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков рассказал в интервью газете «Известия», что некоторые компании не хотят при переходе на четырехдневку оставлять зарплату сотрудников прежней.

    «Главное условие, чтобы четырехдневная рабочая неделя была установлена с сохранением заработной платы. Но это тут же вызывает вопрос у работодателей», — заметил он.

    Шмаков привел в пример Удмуртию, где четырехдневная рабочая неделя введена на крупнейшем предприятии. Все работники недовольны, поскольку потеряли 20% от зарплаты.

    В Конституции, напомнил глава ФНПР, говорится о 40-часовой рабочей неделе в России. При ее сокращении на день нужно говорить о 35 или 36 рабочих часах либо по-другому строить производственные графики.

    «Например, увеличить количество рабочих часов с восьми до десяти, но при этом объявить о трех выходных днях», — предложил вариант Шмаков.

    Вопрос он назвал решаемым, однако для этого требуется разработать целую государственную программу. От изменений зависит работа школ, детских садов, сферы обслуживания и других.

    «Мы относимся к этому предложению прагматично. Если будет его серьезная проработка, то, безусловно, его можно обсуждать, согласовывать, но при этом чтобы, как и записано в Трудовом кодексе и Конституции, было сохранен баланс между временем труда и отдыха», — заключил глава ФНПР.