Профсоюзы призвали сохранить зарплаты при переходе на четырехдневку

В России по-прежнему рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Профсоюзы подчеркнули важность сохранения при этом заработной платы на том же уровне.

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков рассказал в интервью газете «Известия», что некоторые компании не хотят при переходе на четырехдневку оставлять зарплату сотрудников прежней.

«Главное условие, чтобы четырехдневная рабочая неделя была установлена с сохранением заработной платы. Но это тут же вызывает вопрос у работодателей», — заметил он.

Шмаков привел в пример Удмуртию, где четырехдневная рабочая неделя введена на крупнейшем предприятии. Все работники недовольны, поскольку потеряли 20% от зарплаты.

В Конституции, напомнил глава ФНПР, говорится о 40-часовой рабочей неделе в России. При ее сокращении на день нужно говорить о 35 или 36 рабочих часах либо по-другому строить производственные графики.

«Например, увеличить количество рабочих часов с восьми до десяти, но при этом объявить о трех выходных днях», — предложил вариант Шмаков.

Вопрос он назвал решаемым, однако для этого требуется разработать целую государственную программу. От изменений зависит работа школ, детских садов, сферы обслуживания и других.

«Мы относимся к этому предложению прагматично. Если будет его серьезная проработка, то, безусловно, его можно обсуждать, согласовывать, но при этом чтобы, как и записано в Трудовом кодексе и Конституции, было сохранен баланс между временем труда и отдыха», — заключил глава ФНПР.