Мир 18 апреля 2024, 04:49 Китай заподозрили в создании армии для победы над США Министр ВВС США Кендалл: Китай создает армию для победы над Штатами РИА «Новости»

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Китай создает армию, предназначенную для победы над США. Такое заявление сделал министр американских ВВС Фрэнк Кендалл на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США по вооруженным делам, его слова привело РИА «Новости».

«Они (Китай — прим. ред.) создают армию, предназначенную для победы над Соединенными Штатами», — заявил Кендалл.

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Министр отметил, что самой его большой заботой является время. США участвуют в гонке за военно-технологическим превосходством, заявил Кендалл.

Глава Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны КНР Дун Цзюнь впервые за полтора года пообщались по телефону 16 апреля. Пауза возникла из-за визита экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

В тот же день председатель Китая Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече в Пекине обсудили кризис на Украине. Они выступили против применения ядерного оружия и нападения на мирные ядерные объекты.