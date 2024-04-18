18 апреля 2024, 04:49
Китай заподозрили в создании армии для победы над США
Министр ВВС США Кендалл: Китай создает армию для победы над Штатами
Китай создает армию, предназначенную для победы над США. Такое заявление сделал министр американских ВВС Фрэнк Кендалл на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США по вооруженным делам, его слова привело РИА «Новости».
«Они (Китай — прим. ред.) создают армию, предназначенную для победы над Соединенными Штатами», — заявил Кендалл.
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Министр отметил, что самой его большой заботой является время. США участвуют в гонке за военно-технологическим превосходством, заявил Кендалл.
Глава Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны КНР Дун Цзюнь впервые за полтора года пообщались по телефону 16 апреля. Пауза возникла из-за визита экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
В тот же день председатель Китая Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече в Пекине обсудили кризис на Украине. Они выступили против применения ядерного оружия и нападения на мирные ядерные объекты.
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