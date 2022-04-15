Китай запланировал военные учения в районе Тайваня

Вооруженные силы КНР 15 апреля проведут учения в районе Тайваня из-за визита на остров делегации американских конгрессменов. Об этом пресс-служба Народно-освободительной армии Китая сообщила в социальной сети WeChat, сообщило РИА «Новости».

«Армия Китая направила истребители, боевые корабли, бомбардировщики для организации многоцелевого патрулирования в районе острова Тайвань и воздушного пространства в Восточно-Китайском море», — говорится в сообщении ведомства.

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзечи назвал риторику США в отношении Тайваня противоречащей словам американской стороны о признании принципа единого Китая.

Ранее МИД Тайваня сообщал, что остров присоединится к экономическим санкциям против России.