Тайвань присоединится к антироссийским санкциям

Тайвань присоединится к международным экономическим санкциям против России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщили на сайте МИД острова. О каких именно ограничениях идет речь, не уточняется.

Правительство Тайваня «глубоко сожалеет» о том, что Россия начала военную операцию вместо урегулирования споров мирным путем. Тайвань намерен «продолжить тесную координацию» с США и другими странами для принятия соответствующих мер.

США, Евросоюз и ряд стран мира ввели целый ряд новых санкций, включающий ограничение доступа государства и правительства к европейскому финансовому рынку. Экс-премьер-министр Италии, бывший глава Еврокомиссии Романо Проди в интервью газете Corriere della Sera отметил, что санкции в отношении России дорого обойдутся самой Европе.

Президент РФ утром 24 февраля в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.

Владимир Путин отметил, что России не оставили выбора — все попытки избежать такого способа решения конфликта оказались тщетными.

Россия по-прежнему остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб глобальной системе, в которой находится, добавил Путин.