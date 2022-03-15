Китай назвал бесполезными любые попытки давления на страну

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзечи заявил, что не стоит пытаться давить на Китай и вмешиваться во внутренние дела страны. Подобные шаги обречены на провал.

Позицию Цзечи на переговорах с советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном привел ТАСС. Встреча представителей двух государств состоялась 14 марта в Риме.

«Любые попытки оказания давления на Китай и вмешательства в его внутренние дела потерпят крах», — подчеркнул член Политбюро ЦК КПК.

Действия Соединенных Штатов в отношении Тайваня он назвал противоречащими риторике американской стороны о признании принципа единого Китая.

Возобновление диалога между Китаем и США, добавил Цзечи, в сложившейся обстановке отвечает интересам обеих государств. Ранее Салливан пригрозил Китаю последствиями в случае активной помощи России.