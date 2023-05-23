Мир 23 мая 2023, 18:19 Китай заявил о готовности расширять экономическое сотрудничество с Россией Премьер Китая Ли Цян сообщил о готовности КНР расширять экономические обмены с РФ РИА «Новости»

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Китай готов в будущем увеличивать экономическое и торговое сотрудничество с Россией. Об этом в поздравительной телеграмме, направленной участникам Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае, заявил премьер Государственного совета КНР Ли Цян, сообщило Центральное китайское телевидение Китая.

«Наша страна готова к дальнейшему расширению торговых и экономических обменов с Россией. Чтобы развивать сотрудничество стран как в количественном, так и в качественном отношении», — сказал Ли Цян.

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Он подчеркнул, что бизнес-форум в Шанхае предоставляет странам отличную площадку для укрепления наработанных связей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 мая прибыл в КНР, где принял участие в бизнес-форуме. Глава правительства также планирует провести встречу с председателем Китая Си Цзиньпином.

Ранее стало известно, что в 2022 году торговый оборот России и Китая увеличился на 16,4%, по сравнению с показателями 2021 года.