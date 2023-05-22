Мир 22 мая 2023, 22:34 Мишустин прилетел в Китай на встречу с Си Цзиньпином РИА «Новости»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Шанхай. Этот визит стал первой официальной поездкой председателя российского правительства в Китай в этой должности, сообщил ТАСС.

В рамках официального визита Мишустин посетит ряд мероприятий, после чего отправится в Пекин, отметил RT. Там глава российского правительства проведет переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам встречи состоится подписание двусторонних соглашений.

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Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя визит Мишустина в Китай, заявил, что сотрудничество двух стран является очень прочным и имеет большой потенциал. Как отметил дипломат, в ходе переговоров стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам сотрудничества. Также Вэньбинь выразил надежду, что посещение Мишустиным Китая «придаст мощный импульс восстановлению мировой экономики».

В частности, в ходе переговоров Мишустина с Си Цзиньпином и Ли Цяном рассмотрят вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере.