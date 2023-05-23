Москва 23 мая 2023, 18:06 Товарооборот между Москвой и Китаем вырос на 16,4% Вице-мэр Ефимов: товарооборот между Москвой и Китаем вырос на 16,4% Сайт мэра и правительства Москвы

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Внешний торговый оборот Москвы и Китая в 2022 году вырос на 16,4% по сравнению с 2021-м. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В список импортируемых товаров вошли сотовые телефоны, ноутбуки и планшеты, компьютерные блоки. Помимо этого, на столичный рынок ввозили продукты питания: рыбу и морепродукты, корма для животных, овощи, фрукты и орехи.

Китай остается одним из основных торговых партнеров России и Москвы в частности. В прошлом году взаимная торговля между Москвой и КНР активно развивалась, и по итогам года ее оборот составил 75 миллиардов долларов. Владимир Ефимов

Московские предприятия поставили на китайский рынок оптические приборы, медтехнику, пластмассовые изделия и механическое оборудование. Также столица отправила на экспорт напитки, кондитерские изделия, мясную продукцию и мороженое.

Благодаря поддержке центра «Моспром» производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали поставки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и других стран СНГ.

Ранее Подмосковье увеличило экспорт специй и алкоголя в Индию почти в три раза за пять лет.