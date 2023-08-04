Мир 04 августа 2023, 18:29 Политолог Прокофьева заявила, что Венесуэла не сможет быстро вступить в БРИКС

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Венесуэла изъявила желание вступить в БРИКС. Однако быстро принять страну в альянс не удастся. Таким мнением поделилась политолог, член экспертного клуба «Дигория» Мария Прокофьева. Об этом сообщило РИАМО.

По словам специалиста, уже образовалась большая очередь на вступление. К БРИКС хотят присоединиться Аргентина и Иран. На данный момент эти страны имеют больший приоритет, написал сайт kp.ru.

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«Основное преимущество БРИКС — приверженность ценностям многополярного мира», — отметила Прокофьева.