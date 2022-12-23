Мир 23 декабря 2022, 07:18 Блинкен и глава МИД Китая обсудили спецоперацию России на Украине Госсекретарь Блинкен и глава МИД Китая Ван И обсудили спецоперацию России на Украине Викимедиа

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонную беседу с министром иностранных дел Китая Ван И. Они обсудили важность диалога и российскую спецоперацию на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

«Госсекретарь обсудил необходимость сохранять открытыми каналы коммуникации и ответственно поддерживать американо-китайские отношения», — сказано в сообщении.

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Также Блинкен высказал озабоченность в связи со спецоперацией на Украине и угроз, которые она в себе таит для экономической стабильности и безопасности мира.

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Ранее госсекретарь заявил, что поставки США вооружений киевскому режиму увеличивают шансы на переговорный процесс по Украине. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин не показывает интерес к серьезному дипломатическому взаимодействию.