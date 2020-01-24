Китай согласился на встречу 5 стран-основательниц ООН

Беспокойство Путина из-за нестабильности современного мира разделил Пекин. Руководитель России предложил главам пяти стран-основательниц ООН наконец-то встретиться и поговорить о безопасности. Китайские власти без раздумий поддержали нашего президента.

«Мы готовы поддерживать контакты и координацию с Россией и другими постоянными членами Совбеза по этому вопросу (саммиту по безопасности — прим. ред.)», — приводит РИА «Новости» слова официального представителя китайского МИД Хуа Чуньин.

Дипломат отметила, что ООН сейчас постоянно сталкивается с серьезными вызовами. Чтобы решить острый вопрос с Ливией, разобраться с неустойчивостью и неопределенностью в мире, необходимо провести этот саммит. По мнению Чуньин, Совбез ООН — это основа международной безопасности, а Россия, Китай, США, Франция и Великобритания несут особую ответственность за поддержание мира.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложение Путина. Лондон заявил, что ждет от нашего президента конкретики и деталей. Соединенные Штаты пока никак не отреагировали. Путин во время визита в Израиль 23 января заявил, что разобщенность может привести к печальным последствиям. Он призвал Китай, США, Францию и Великобританию обсудить мировую безопасность на площадке Совбеза ООН.