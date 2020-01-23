Путин предложил странам-основательницам ООН собраться на саммит

Разобщенность может привести к печальным последствиям, считает Путин. Чтобы не допустить беды, он призвал Китай, США, Францию и Великобританию обсудить мировую безопасность на площадке Совбеза ООН. Один из важнейших вопросов — ситуация в Ливии.

«Нам предстоит в Совете безопасности [ООН] еще вернуться к этому вопросу (к урегулированию ситуации в Ливии — прим. ред.) и принять соответствующую резолюцию. Но много и других проблем», — заявил российский президент Владимир Путин на форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» в Иерусалиме. Он назвал важным проведение этой встречи именно в 2020 году, когда отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны и основания ООН.

Путин приехал в Израиль с однодневным визитом 23 января. В качестве почетного гостя он принял участие в Международном форуме в память о холокосте. Российский президент открыл памятник «Свеча памяти» в парке «Сакер» Иерусалима. Монумент посвящен жителям блокадного Ленинграда.

До этого Путин встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и мамой израильтянки Наамы Иссахар, которой в России дали 7,5 года колонии за контрабанду наркотиков.