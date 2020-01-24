Лондон отреагировал на предложение Путина о саммите пяти стран

На прошедшем в Иерусалиме Всемирном форуме памяти жертв Холокоста Путин предложил США, Китаю, Франции и Великобритании провести встречу для того, чтобы обсудить глобальные проблемы. Он при этом указал, что на Совбезе ООН лежит «особая ответственность по сохранению цивилизации».

Российский президент подчеркнул, что встречу можно провести «в любой точке мира», и указал, что Москва уже готова передать официальные приглашения. К слову, лидеры упомянутых стран уже обсуждали вопрос о таком саммите.

Идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что постоянные члены Совбеза должны обеспечивать устойчивость мирового порядка. Также положительно оценили инициативу и в самой ООН.