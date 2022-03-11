Китай продолжит поддерживать Россию и Украину в проведении переговоров

Китай считает, что необходимо продолжать поддерживать Россию и Украину в проведении переговоров для скорейшего прекращения огня, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Он указал на то, что власти Китая «глубоко обеспокоены» ситуацией на Украине и стремятся к мирному урегулированию конфликта с учетом интересов всех заинтересованных сторон.

«Необходимо прикладывать максимальные усилия, чтобы поддержать Россию и Украину в преодолении трудностей, прекращении огня, в проведении переговоров для достижения мирного результата», — процитировал Кэцяна ТАСС.

Кэцян констатировал, что при решении украинского вопроса Китай намерен проводить «свободную, независимую и мирную политику». Страна «всегда придерживается принципов взаимоуважения, когда заинтересованные стороны учитывают интересы друг друга». По словам премьера Госсовета, необходимо избегать дальнейшей эскалации ситуации и выхода ее из-под контроля. Китай заинтересован в стабильности на международной арене и намерен координировать усилия с другими государствами для нормализации ситуации.

Политолог Владимир Соломонов уверен, что Россия в условиях санкций будет развивать сотрудничество с Китаем. Он считает, что Китай не пугают западные санкции. А руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков убежден, что Китай «никогда не был искренним партнером» и сейчас поддерживает Россию в ее внешнеполитических инициативах, чтобы «не дать возможности американцам и их союзникам окружить себя».