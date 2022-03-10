Политолог Соломонов заявил о развитии сотрудничества Китая и России

Политолог Владимир Соломонов уверен, что Россия в условиях санкций будет развивать сотрудничество с Китаем. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

По данным Общественной службы новостей, он уверен, что Китай не пугают западные санкции. Также Соломонов считает, что он не будет вводить ограничения против России.

«Такой союз будет выгодным обеим сторонам, а вот США и ЕС еще пожалеют о том, что допустили сближение РФ и КНР», — полагает политолог.