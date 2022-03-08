«Неискренний партнер». Какие перспективы у отношений России с Китаем

Китай «никогда не был искренним партнером», заявил «360» руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. Сейчас Китай поддерживает Россию в ее внешнеполитических инициативах, чтобы «не дать возможности американцам и их союзникам окружить себя», уточнил эксперт.

«Россия рискует задохнуться в объятиях Китая, потому что вес российской и китайской экономик совершенно несопоставим. В настоящее время тактически их интересы совпадают, но это не значит, что они будут совпадать и впредь», — заметил Котков.

По его мнению, США могут шантажировать Китай «таким внутриполитическим, по мнению Китая, козырем, как Тайвань». Если США признают независимость Тайваня, то Китай будет вынужден начать военную операцию по возвращению Тайваня в лоно родины — ведь «Китай об этом неоднократно заявлял».

«Американцы могут сказать, дескать, мы не будем признавать независимость государства Тайвань, а вы должны начать присоединяться к санкциям против России», — предположил эксперт.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США могут предпринять «ответные шаги» в том случае, если Китай не станет соблюдать антироссийские санкции.

«Самый жесткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Россия стала страной с самым большим в мире числом санкций.