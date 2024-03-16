Мир 16 марта 2024, 00:41 Китай предложил стать посредником в мирных переговорах по Украине Зампостпреда в ООН Шуан: Китай создаст условия для переговоров РФ и Украины РИА «Новости»

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Китай готов создать необходимые условия для мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР в ООН Гэн Шуан. Его слова привело РИА «Новости».

«Китай готов обеспечить необходимые условия для России и Украины для вступления в переговоры и продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса», — сказал китайский дипломат на заседании Совета безопасности организации.

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Ранее папа римский Франциск призвал Украину набраться смелости, «поднять белый флаг» и пойти на переговоры с Россией. Понтифик отметил, что для мирного урегулирования можно использовать страну-посредника, и призвал не дожидаться, пока ситуация ухудшится. Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение и раскритиковал священнослужителя за его слова.