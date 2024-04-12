Мир 12 апреля 2024, 18:53 Китай предложил организовать свою конференцию по миру на Украине Дипломат Шуан: Китай готов предоставить условия для переговоров по Украине РИА «Новости»

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Китайские власти готовы предоставить необходимые условия для проведения переговоров между Россией и Украиной. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сообщил заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан.

«Китай выступает за своевременный созыв международной конференции, признанной Россией и Украиной, с участием всех сторон для обсуждения всех вариантов мира», — сказал он.

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Дипломат отметил, что китайская сторона готова предоставить России и Украине необходимые для проведения переговоров условия. Китай продолжит прилагать все усилия для скорейшего урегулирования кризиса, резюмировал Шуан.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, на сегодняшний день план Китая по урегулированию украинского конфликта является самым четким и разумным.

Президент Владимир Путин ранее напомнил, что Россия готова вступить в мирные переговоры с Украиной, если ее руководство действительно хочет выстроить двусторонние отношения.