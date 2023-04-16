16 апреля 2023, 21:33
Китай пообещал продолжить сотрудничество с Россией в интересах всего мира
Глава Минобороны КНР Ли Шанфу подтвердил готовность Китая продолжить сотрудничество с РФ
Китай готов продолжить сотрудничать с Россией ради процветания всего мира. Об этом министр обороны КНР Ли Шанфу заявил во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Кадры встречи показал телеканал «Россия 24».
Он отметил, что страны «стоят плечом к плечу и продолжают работать над повышением благосостояния своих народов» в период неспокойной обстановки в мире.
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«Сейчас очень востребован мир <…> Сотрудничество с Россией развивается на всех уровнях, и мы продолжим сотрудничество в интересах процветания всего мира», — отметил Шанфу.
Президент России Владимир Путин встретился сегодня с членом Госсовета Китая и министром обороны страны Ли Шанфу. В переговорах также принял участие министр обороны России Сергей Шойгу.
В ходе встречи глава государства указал на активное развитие отношений России и Китая по всем направлениям, особенный прогресс был отмечен по линии военных ведомств. По словам Ли Шанфу, уровень взаимодействия России и Китая уже превзошел военно-политические союзы периода холодной войны.
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