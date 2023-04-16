16 апреля 2023, 20:34
Россия и Китай превзошли в своих отношениях союзы времен холодной войны
Глава Минобороны Китая счел отношения России и КНР превосходящими союзы холодной войны
Уровень взаимодействия России и Китая превзошел военно-политические союзы периода холодной войны. На это на встрече с российским лидером Владимиром Путиным указал глава Минобороны КНР Ли Шанфу. Кадры встречи показал телеканал «Россия 24».
«У нас очень крепкие отношения. Они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны», — сказал китайский министр.
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Ли Шанфу подчеркнул, что в своем взаимодействии обе страны придерживаются принципов неприсоединения, а сами отношения очень устойчивы.
По словам Путина, благодаря военному сотрудничеству стратегическое и доверительное партнерство обеих стран только крепнет.
По линии военных ведомств России и Китая идет обмен информацией, стороны проводят совместные учения. В целом отношения государств хорошо развиваются по всем направлениям, в том числе в социальной, культурной и образовательной отрасли.
Международные отношения
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Китай
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