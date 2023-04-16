Важное 16 апреля 2023, 19:42 Путин встретился с главой Минобороны Китая Президент Путин провел рабочую встречу с главой Минобороны Китая Ли Шанфу РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин встретился с членом Госсовета Китая и министром обороны страны Ли Шанфу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого привел ТАСС.

«Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны Ли Шанфу», — отметил официальный представитель Кремля.

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Каких-либо подробностей о беседе главы государства и главы китайского Минобороны он не привел. Информацию, по словам Пескова, озвучат позже.

В пресс-службе Кремля отметили, что на встрече также присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава китайского оборонного ведомства прибыл в Москву 16 апреля. В Минобороны РФ отмечали, что Ли Шанфу встретится с Шойгу. Темой беседы станут актуальные вопросы, касающиеся как региональной, так и глобальной безопасности. Кроме того, руководители ведомств обсудят взаимодействие в оборонной сфере.