Мир 27 февраля 2023, 13:40 Китай отреагировал на желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином МИД Китая заявил о поддержке контактов со всеми сторонами конфликта на Украине РИА «Новости»

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Китай намерен содействовать урегулированию конфликта на Украине политическими методами, он поддерживает контакты со всеми сторонами. Об этом в понедельник заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя намерение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, передал ТАСС.

«Мы поддерживаем контакты с каждой из соответствующих сторон, включая Украину», — отметила Мао Нин.

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Она обратила внимание, что позиция властей Китая по украинской проблеме остается неизменной — они делают ставку на мирное урегулирование конфликта.

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Ранее Зеленский заявил о намерении встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

По мнению украинского политика и управленца Владимира Олейника, Китай не встанет на сторону Украины. Зеленский понимает это, но не подает виду.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал мир прислушаться к позиции Китая по Украине, чтобы избежать неприятностей.