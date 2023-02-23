Мир 23 февраля 2023, 16:23 Лукашенко призвал мир прислушаться к позиции Китая по Украине, чтобы избежать неприятностей Лукашенко призвал воспринять всерьез позицию Китая по конфликту на Украине Президент Республики Беларусь

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Если мировые лидеры не воспримут всерьез позицию Китая по конфликту на Украине, это приведет к серьезным последствиям. Такое заявление сделал глава Белоруссии Александр Лукашенко. Его процитировало РИА «Новости».

«Советую тем, кому будут адресованы слова [генсека ЦК компартии КНР] Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги», — сказал он.

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По словам Лукашенко, осознание позиции Китая станет серьезным шагом к наступлению мира на Украине.

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Также глава Белоруссии предположил, что в ближайшие дни Цзиньпин выступит с обращением к Западу. В этой речи, по мнению Лукашенко, китайский лидер аккуратно, но точно обозначит официальную позицию своей страны относительно конфликта в Украине.

Глава Белоруссии отметил, что у жителей КНР есть определенная черта поведения. Если китайцы понимают, что не добьются желаемого, они прекратят движение к цели. Также Лукашенко отметил, что КНР не занимается ненужными ей вещами.