23 февраля 2023, 16:23
Лукашенко призвал мир прислушаться к позиции Китая по Украине, чтобы избежать неприятностей
Лукашенко призвал воспринять всерьез позицию Китая по конфликту на Украине
Если мировые лидеры не воспримут всерьез позицию Китая по конфликту на Украине, это приведет к серьезным последствиям. Такое заявление сделал глава Белоруссии Александр Лукашенко. Его процитировало РИА «Новости».
«Советую тем, кому будут адресованы слова [генсека ЦК компартии КНР] Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги», — сказал он.
Реклама
По словам Лукашенко, осознание позиции Китая станет серьезным шагом к наступлению мира на Украине.
Реклама
Также глава Белоруссии предположил, что в ближайшие дни Цзиньпин выступит с обращением к Западу. В этой речи, по мнению Лукашенко, китайский лидер аккуратно, но точно обозначит официальную позицию своей страны относительно конфликта в Украине.
Глава Белоруссии отметил, что у жителей КНР есть определенная черта поведения. Если китайцы понимают, что не добьются желаемого, они прекратят движение к цели. Также Лукашенко отметил, что КНР не занимается ненужными ей вещами.
Александр Лукашенко
Китай
Конфликт на востоке Украины
Реклама
Реклама