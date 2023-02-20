Эксклюзив 20 февраля 2023, 22:42 Китай не встанет на сторону Украины. Зеленский понимает это, но не подает виду Политик Олейник исключил переход Китая на сторону Украины из-за США РИА «Новости»

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Если власти Китая встанут на сторону России в вопросе проведения спецоперации, риск начала третьей мировой войны резко возрастет, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что хочет видеть КНР своим союзником. Однако такое развитие событий невозможно, рассказал «360» украинский политик и управленец Владимир Олейник. По его словам, в Поднебесной понимают, что разговаривать с Зеленским не о чем, ведь все решения за него принимают в США.

Далее — прямая речь.

Зеленский потерялся в геополитике

На Украине есть такое выражение: «Дурень думкой богатеет» — дурак мечтами живет. У Зеленского «хотелок» много. Он абсолютно не понимает, что такое геополитика, он не понимает, почему такую позицию занимает Индия, Китай, Пакистан, другие страны, особенно Южной Америки, Африки и так далее. Он не понимает или делает вид, что не понимает, если ему разъяснили.

Вопрос в том, что Китай, Россия и две трети всех стран в мире [выступают] за демонополизацию мировой политики. Они реально считают, что необходимо учитывать мнение всех стран в принятии глобальных мировых решений.

Когда он (Владимир Зеленский — прим. ред.) говорит о том, что хотел бы, чтоб Китай встал на сторону Украины, то я не помню, когда бы он имел просто телефонный разговор (с председателем КНР Си Цзиньпином — прим. ред.). Он же со всеми разговаривает, а я не слышал, чтоб он имел телефонный разговор с лидером Китая.

РИА «Новости»

Украина утратила самостоятельность

Китай всегда хорошо относился к Украине, но Украине, которая была субъектом международного права. А что разговаривать с Зеленским, когда реально о вопросах Украины надо разговаривать с [президентом США Джо] Байденом, с американцами?

Пример: китайцы как порядочные люди во времена 2013–2014 годов дали Украине три миллиарда под будущие поставки зерновых, в частности — кукурузы. И где эти деньги? Денег нет, кукурузы нет — «у нас революция».

Хорошо. Уже во времена [экс-президента Украины Петра] Порошенко и Зеленского [китайцы] вложили около трех миллиардов инвестиций, выкупив ценные бумаги по предприятию «Мотор Сич» — оно представляло интерес, это предприятие, которое работало на территории Украины. Понятно, что свою выгоду имели и китайцы. И тут американцы говорят: «Ребята, надо этот контракт об инвестициях разрывать».

Если б это сделали украинцы и украинская власть в своих национальных интересах, Китай бы понял, всякое бывает. Но когда делают это делают по указке себе в убыток — нет инвестиций, нет развития предприятия — а кто ж после этого будет иметь [с Украиной] дело?

США устроят кризис в Тайване по украинскому сценарию

Все понимают, в том числе и лидер Китая, что Зеленский — это марионетка, и с ним разговаривать не о чем. Понятно, что они со всех сторон пытаются как-то соблазнять, уговаривать, чтобы Россия и Китай не действовали совместно. Но Китай понимает — то, что происходит на Украине, рано или поздно будет происходить в районе Китая, Тайваня. Американцы обязательно будут применять силу, потому что им надо остановить глобальное развитие Китая. А если вы там будете иметь военный конфликт, то главное — не то, что вы производите, а каким образом будете поставлять на рынки. Самый дешевый способ — это корабли, контейнеры. А как вы будете в зоне боевых действий это осуществлять?

РИА «Новости»

Переговоры по Украине нужно вести с президентом Байденом

Зеленский выступил [так], как он это делал в «95-м квартале». Он тоже шутил на многие темы — будущее Украины (например, высшей формой экономики будет попрошайничество). Китай никак не отреагирует. Даже представитель Китая, который был в Европе (бывший министр иностранных дел, а сегодня глава Комиссии по внешней политик КПК), был на Мюнхенской конференции, сегодня приехал в Москву. А чего в Киев приезжать? Попусту терять время? Поговорят, но будут ведь делать так, как американцы скажут. Вообще-то, порядочные люди не разговаривают со слугами хозяев. Надо вести разговор с хозяином. А сегодня хозяин [президент США Джо] Байден был в Киеве.