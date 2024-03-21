Мир 21 марта 2024, 17:01 Китай отреагировал на оскорбление Киевом спецпредставителя КНР МИД Китая не знал о высказывании Данилова в адрес спецпредставителя КНР Ли Хуэя РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о неосведомленности касательно высказывания секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в сторону китайского спецпредставителя по Евразии Ли Хуэя. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным издания, накануне Данилов позволил себе нецензурно исказить имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя.

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Он сказал, что «какой-то» спецпредставитель КНР не вправе устанавливать сроки для переговоров Киева с Москвой. При этом Данилов сделал вид, что не помнит, «как там его фамилия», и исковеркал имя дипломата так, что получилось бранное слово.

По словам Линь Цзяня, не так давно Ли Хуэй посетил Украину и наладил контакты с главой офиса президента Украины, первым вице-премьером, министром иностранных дел и другими должностными лицами. Киев дал высокую оценку посредничеству китайского спецпредставителя.