15 марта 2024, 00:30
Лавров раскрыл истинную цель мирного саммита по Украине в Швейцарии
Лавров: Запад хочет утвердить «формулу» Зеленского на саммите в Швейцарии
Цель предстоящего саммита в Швейцарии — не мирное урегулирование, а окончательное утверждение «формулы» президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на телеканале «Россия 1».
«У них замысел провести еще одну встречу в Швейцарии, нас не приглашать, и на этой встрече завершить редактирование всей „формулы“ Зеленского, придав ей окончательный, бесповоротный и неизменяемый вид. Тогда нас позвать и вручить, как сказал потом Зеленский. Мол, вручим, но не для переговоров», — объяснил глава внешнеполитического ведомства.
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Дипломат выразил удивление, что на эту удочку попался глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Лавров рассказал, что в личном разговоре с швейцарским коллегой объяснял, что эта формула «пустышка», а ее обсуждение — бессмысленная трата времени.
Ранее Иньяцио Кассис заявил, что цель мирного саммита по Украине — привлечь к переговорам Россию. Дипломат выразил уверенность, что обсуждение мира без русских не приведет к какому-либо результату.
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