Китай начал военные учения около Тайваня, чтобы устрашить власть острова и показать свое величие

Учения Китая рядом с Тайванем, скорее всего, ничем не угрожают острову. Китайские военные вряд ли собираются там высадиться. Это показательный, политический шаг КНР в ответ на визит на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Такое мнение в разговоре с «360» высказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

«Эти учения связаны чисто с политикой. Китайская армия — молодая. Все это чисто показуха. Все это было связно с прилетом Пелоси. Думать, что они сегодня или завтра высадятся на остров — нет, они не высадятся», — заявил он.

По его словам, при желании китайцы могли бы оккупировать Тайвань в течение двух или трех дней. Ведь остров сам по себе небольшой — около 160 километров в длину.

«Китайцы на учениях отрабатывали вариант высадки, а тайваньская армия отслеживала, как все это может быть», — добавил он.

Военный журналист указал, что у китайской армии есть свои сильные и слабые стороны. Сильная состоит в том, что у Китая собственное вооружение, он ничего ни у кого не закупает.

«Флот у нее (китайской армии — прим. ред.) еще не столь развит, как американский или наш. Это особенность китайской армии. Пехота достаточно развитая, спецназ развит», — добавил собеседник «360».

«С этими учениями я бы не связывал каких-то серьезных вещей. Это очередная попытка запугать Тайвань, показать, что Китай великий. Но экономически Китай ответит и США, и Тайваню», — заключил журналист.

Он напомнил, что экономическая блокада Тайваня со стороны Китая уже началась. Накануне стало известно, что КНР ввела запрет на экспорт песка на остров. Военные учения Китая в шести акваториях рядом с Тайванем стартовали 4 августа и должны продлиться до воскресенья.