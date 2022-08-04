Армия Китая начала учения в акваториях вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) 4 августа приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Об этом передало Центральное телевидение Китая.

По его информации, учения стартовали в 12:00 по местному времени (07:00 по московскому времени). Они продлятся до 7 августа.

В ходе учений пройдут боевые стрельбы, из-за этого власти страны запретили морским судам и пассажирским самолетам заходить в определенные акватории. Три из шести районов расположены в местах, которые администрация Тайваня считает собственными территориальными водами. Это зоны, расположенные недалеко от северо-западного побережья острова и акватории к юго-западу от него.

СМИ Тайваня написали, что настолько масштабные учения могут считаться блокадой острова. Оборонное ведомство острова назвало учения Китая попыткой военного запугивания населения.

Учения начались на фоне недавно прошедшего визита спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси на Тайвань. Китай назвал ее поступок провокацией.