Мир 22 июня 2023, 08:18 Кислород закончился. Профессор Джефф Карсон — о пропавшем у «Титаника» батискафе Профессор Карсон: на батискафе «Титан» кончился кислород, звуки в океане помешали поискам Unsplash

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Неопознанные звуки в Атлантическом океане лишь отвлекли спасателей от розыска батискафа «Титан». За то время, что они потратили на поиск источника, в подводном аппарате закончился либо критически сократился запас кислорода, заявил Fox News почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон.

Ученый сам не раз бывал в экспедициях на морском дне и знаком с устройством батискафов. По его подсчетам, из-за сильного стресса и учащенного дыхания экипаж увеличил потребление кислорода, и он закончился быстрее.

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«Сложно это говорить, но вполне вероятно, что у них уже закончился кислород или его уровень крайне низкий», — сказал специалист.

Джефф Карсон раскритиковал организаторов спасательной операции за то, что они сосредоточились на поиске источника подозрительных звуков и потеряли время. Он заявил, что случайный шум отвлек их от области, которую нужно было исследовать.

Батискаф сильно застрял или в его системах произошел большой сбой, иначе экипаж уже смог бы подняться на поверхность. Ученый объяснил, что в таких аппаратах есть много систем безопасности, в том числе для сброса балласта и всплытия. Он допустил, что если «Титан» уцелел и просто запутался, спасатели освободят его, и поднятие на поверхность займет около двух часов.

Туристический батискаф компании OceanGate Expedition пропал в Атлантическом океане 18 июня. Журналисты узнали, что супруга управлявшего батискафом основателя фирмы Стоктона Раша является праправнучкой погибшего на «Титанике» магната Исидора Штрауса, который мог спастись, но уступил свое место женщинам и детям.