Мир 22 июня 2023, 07:26 Найдена связь жертв «Титаника» с владельцем пропавшего в Атлантике батискафа NYT: жена владельца пропавшего батискафа оказалась потомком пары, погибшей на «Титанике» Pxhere

Читать 360tv в

Супруга основателя OceanGate Стоктона Раша, который управлял пропавшим в Атлантическом океане батискафом «Титан», является потомком магната Исидора Штрауса. Он и его жена иди погибли во время крушения «Титаника». Об этом написала газета The New York Times.

Жена владельца батискафа Венди Раш — это праправнучка четы Штраусов, которые являлись «двумя самыми богатыми людьми» на «Титанике». Из архивов известно, что пара путешествовала в первом классе.

Реклама

Выжившие после крушения корабля вспомнили, что магнат решил не садиться в спасательную шлюпку и уступить место детям и женщинам. Ида Штраус отказалась покидать супруга.

По данным издания, этот эпизод вошел в фильм «Титаник» режиссера Джеймса Кэмерона. Тело Штрауса нашли через две недели после трагедии в море, его жену так и не обнаружили. Венди Раш — прямая родственница одной из дочерей Штраусов, она и основатель OceanGate поженились в 1986 году.

«Титан» пропал на этой неделе после того, как отправился к обломкам «Титаника». На борту находились пять человек — Стоктон Раш, британский миллиардер Хамиш Хардинг, французский ветеран глубоководных исследований Поль-Анри Наржеоле, а также бизнесмен Шахзада Давуд из Пакистана и его сын Сулеман. Запаса воздуха на батискафе осталось уже меньше, чем на сутки. Его поиски продолжаются.