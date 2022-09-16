Погранслужба Киргизии сообщила о вооруженных столкновениях по всему периметру границы с Таджикистаном | 360°

Мир 16 сентября 2022, 08:24 Поделиться Telegram

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Viber Погранслужба Киргизии сообщила о вооруженных столкновениях по всему периметру границы с Таджикистаном Погранслужба Киргизии: столкновения идут по всему периметру границы с Таджикистаном gps.gov.kg

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Военные силы Таджикистана в пятницу начали обстреливать местности Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области, заявили в погранслужбе Госкомитета национальной безопасности Киргизии. По данным ведомства, вооруженные столкновения идут по всему периметру госграницы стран.

В погранслужбе добавили, что военные погранслужбы Киргизии ведут ответный огонь, сообщил «Интерфакс». Информации о пострадавших в ведомстве не привели.

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По данным киргизских пограничников, таджикская сторона начала стрелять по их нарядам в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз около 03:00 по московскому времени (06:00 по местному времени). При этом военные Таджикистана применяли стрелковое и групповое оружия. Затем под минометным обстрелом оказался участок, который находится под ответственностью погранзаставы «Кок-Таш» Баткенского пограничного отряда.

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В администрации Баткенской области сообщали, что ранения получили четверо военнослужащих Киргизии.

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