Киргизия пообещала приложить усилия для скорейшего урегулирования конфликта на границе с Таджикистаном | 360°

Мир 17 сентября 2022, 10:31 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Киргизия пообещала приложить усилия для скорейшего урегулирования конфликта на границе с Таджикистаном Президент Жапаров: Киргизия приложит усилия для урегулирования ситуации на границе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Киргизии приложат все необходимые усилия для скорейшего урегулирования ситуации на границе с Таджикистаном. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров, которого процитировал телеканал «Звезда».

«Киргизия приложит усилия для скорейшего урегулирования на границе с Таджикистаном», — сказал он.

Реклама

В Погранслужбе Киргизии, уточнил ТАСС, анонсировали переговоры с сотрудниками профильного ведомства Таджикистана.

Реклама

«Ожидаются переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана», — отметили в службе.

Днем ранее президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорись о необходимости дипломатическими средствами решить возникший вооруженный конфликт на границе двух стран. О мирных перспективах двусторонних отношений лидеры Таджикистана и Киргизии заявили по итогам встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

По данным Министерства здравоохранения Киргизии, число раненных в конфликте на границе с Таджикистаном увеличилось до 103 человек. Госкомитет безопасности Киргизии сообщал, что таджикские военные нанесли удар из минометов по населенному пункту Паскы-Арык Баткенского района.

0 0 0 0 0 0