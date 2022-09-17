Более ста человек пострадали в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана | 360°

Мир 17 сентября 2022, 07:49 Поделиться Telegram

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Viber Более ста человек пострадали в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана Минздрав Киргизии сообщил о 103 пострадавших в конфликте на границе Таджикистана РИА «Новости»

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Количество раненных в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии увеличилось до 103 человек. Об этом РИА «Новости» сообщили в киргизском Министерстве здравоохранения.

«По состоянию на утром субботы, 17 сентября, число пострадавших увеличилось до 103 человек, пятеро отправлены на лечение в амбулаторном порядке», — сообщили в ведомстве.

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Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии начались накануне утром, каждая сторона винит в эскалации друг друга. В течение дня военные обеих стран вели боевые действия, добиться режима прекращения огня удалось лишь к ночи.

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Госкомитет безопасность Киргизии сообщал, что таджикские военные нанесли удар из минометов по населенному пункту минометов Паскы-Арык Баткенского района.

После этого руководители двух стран провели переговоры, в ходе которой им удалось договориться о прекращении обстрелов.

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