Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь

Представители Киргизии и Таджикистана договорились о полном прекращении огня на границе между странами. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-центре пограничной службы Киргизии.

«Достигнуты следующие договоренности: о полном прекращении огня; об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации; об открытии движения по автодороге Баткен —Исфана; о совместном патрулировании <…> приграничных районов с целью недопущения конфликтов», — рассказал агентству представитель пресс-службы.

Собеседник отметил, что в переговорах приняли участие губернаторы Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана, а также представители пограничных ведомств и правоохранительных органов с двух сторон.

В четверг, 27 января, стало известно о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. В погранслужбе Киргизии рассказали, что таджикская сторона применила гранатометы и минометы. Причиной конфликта назвали перекрытие Таджикистаном автомобильной дороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.

Сообщалось, что в результате перестрелки ранения получили четверо военнослужащих Киргизии. Также СМИ передавали информацию о гибели одного человека и не менее чем о шести раненых.

Конфликты между местными жителями и пограничниками двух стран возникают на границе Киргизии и Таджикистана периодически. Причиной являются участки, где невозможно определить четкую границу того или иного государства.