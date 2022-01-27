Четверо военных Киргизии пострадали в перестрелке на границе с Таджикистаном

Четверо военнослужащих Киргизии пострадали в ходе перестрелки на границе с Таджикистаном. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киргизского министерства здравоохранения.

«По оперативным данным <...> четырех пострадавших (военные) на двух машинах скорой помощи Баткенского областного центра семейной медицины везут из села Кок Таш в Баткенскую областную объединенную больницу», — рассказал представитель пресс-службы министерства.

Он добавил, что все пострадавшие имеют осколочные ранения. Подробности об их состоянии обещали представить позднее. Ранее сообщалось об одном погибшем и не менее шести раненых в ходе конфликта.

В четверг, 27 января, стало известно о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. В погранслужбе Киргизии рассказали, что таджикская сторона применила гранатометы и минометы. Причиной конфликта назвали перекрытие Таджикистаном автомобильной дороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.

Конфликты между местными жителями и пограничниками двух стран возникают на границе Киргизии и Таджикистана периодически. Причиной являются участки, где невозможно определить четкую границу того или иного государства.