Появились сообщения о том, что перестрелки на границе Таджикистана и Киргизии привели к первым человеческим жертвам. По предварительным данным, на границе мог погибнуть гражданин Таджикистана. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее стало известно, что во время перестрелок пострадали как минимум шесть человек. Стрельба началась на одном из участков границы двух стран. Сейчас туда уже стянули силы Государственного комитета нацбезопасности, армии и полиции. Объявлено казарменное положение.

На сообщения о перестрелках уже отреагировало руководство Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась призвал Киргизию и Таджикистан немедленно прекратить огонь на границе. Он заявил, что ситуация стала причиной серьезной обеспокоенности, конфликты нужно решать только в мирном ключе, сев на стол переговоров.

В Киргизии заявляют, что действия со стороны военных Таджикистана были скоординированы, а значит, подготовка к провокациям могла вестись заранее. Сейчас ожидается встреча двух губернаторов — Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Киргизии. Они будут обсуждать обострение обстановки на границе.