Кира Найтли посетовала на распространенность домогательств в мире

Актриса Кира Найтли не раз сталкивалась с домогательствами и насилием, как и любая женщина в мире. Она выразила сожаление, что это настолько распространенное явление в мире, пишет сайт Sky News.

«Я не знаю ни одной женщины, которая не пережила бы это в той или иной степени, будь то прикосновения или встреча с каким-то парнем, который говорит, что собирается перерезать тебе горло или ударить тебя по лицу», — заявила Найтли и добавила, что это ее «чертовски удручает».

Актриса призналась, что ведет себя очень осторожно, так как боится за свою безопасность.

В конце прошлого года Найтли сообщила, что желающие получить скандальные снимки журналисты чуть не довели ее до нервного срыва. По словам 36-летней актрисы, папарацци начали ее преследовать после успеха «Пиратов Карибского моря», а тогда она была еще совсем юной. В январе 2021 года британка заявила, что решила отказаться от обнаженных сцен у режиссеров-мужчин. Она подчеркнула, что все дело в так называемом «мужском взгляде» на такие моменты в кино.