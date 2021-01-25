Кира Найтли отказалась от секс-сцен у режиссеров-мужчин

Звезда «Анны Карениной» и «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли решила отказаться от обнаженных сцен. Британская актриса уточнила, что не будет в них сниматься у режиссеров-мужчин.

Свою позицию Найтли объяснила в интервью подкасту Chanel Connects. Актриса заметила, что абсолютного табу на эротику у нее нет.

«Но не в том случае, если постановщик — мужчина», — сказала 35-летняя знаменитость.

Кира Найтли добавила, что отчасти дело в гордости, другая причина — «мужской взгляд». В теории феминизма, уточнила «Русская служба Би-би-си», так характеризуют изображение действительности как ее видит гетеросексуальный мужчина.

Отказываться от съемок в обнаженном виде Найтли начала с 2015 года — после того, как стала матерью. При подписании контрактов актриса оставляет за собой право не принимать участие в постельных сценах, если таковые покажутся ей недопустимыми.

В России движение феминизма назвали уделом некрасивых женщин. Актриса Оксана Акиньшина сочла борьбу за равноправие «заведомо проигрышной историей».