Кира Найтли рассказала о нервном срыве из-за преследований журналистов

Звезда рассказала, что с самого детства мечтала быть актрисой. Однако Кира Найтли не ожидала такого давления со стороны папарацци, которые стали преследовать актрису после ее успеха в фильме «Пираты Карибского моря». Тогда знаменитости было всего 22 года.

Найтли рассказала, что едва не получила нервный срыв, когда журналисты столкнули ее машину в овраг. Так они хотели получить скандальные снимки. В тот момент актриса не выдержала и пригрозила папарацци расправой.

«Они сказали, что если я убью кого-то, им удастся больше заработать. В те времена ценность снимков известных женщин возрастала, если те были негативного характера. Поэтому если у вас и не было психического расстройства, то они подталкивали вас к нему. Им нужно было, чтобы вы делали ужасные вещи, Тогда материалы с вами ценились бы так же высоко, как материалы с теми, у кого психические проблемы есть», — поделилась Найтли.

Актриса отметила, что после этого случая она предпочитает сниматься в более независимых фильмах и отказалась от блокбастеров.