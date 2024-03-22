Мир 22 марта 2024, 12:14 Кимаковский рассказал, чего лишилась Украина после российских атак Кимаковский: Украина лишилась энергомощностей для нужд ВПК и армии

Читать 360tv в

Атаки ВС России поразили украинские энергообъекты и позволили лишить противника мощностей, которые используются военно-промышленным комплексом и для содержания армии. Об этом РИА «Новости» рассказал советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Он отметил, что уничтожение энергообъектов было нужно, чтобы не дать противнику использовать электричество для производства и ремонта военной техники.

Реклама

«Энергообъекты Украины, которые используются для обеспечения гражданского населения, Вооруженные силы РФ не обстреливают», — подчеркнул Кимаковский.

При этом власти Украины могут сделать перераспределение электричества в пользу военных. Они делают все, чтобы мирное население республики бедствовало, резюмировал он.

ТЭЦ и ГЭС получили повреждения на Украине 22 марта. Глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что утренняя атака на энергосистему стала самой масштабной за все время конфликта.

После случившегося глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал Запад передать средства ПВО, чтобы обеспечить безопасность страны.