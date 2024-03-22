Мир 22 марта 2024, 11:52 Власти Украины попросили Запад передать ПВО как можно скорее Глава офиса Зеленского Ермак попросил Запад передать Украине ПВО в сжатые сроки Официальный сайт президента Украины

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Западным союзникам Украины следует как можно скорее передать ей средства ПВО и обеспечить таким образом ее безопасность. Об этом в своем Telegram-канале написал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Нам нужно больше ПВО и ПРО (противоракетной обороны — прим. ред), и в кратчайшие сроки. Мир не должен просто наблюдать», — высказался Ермак.

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На Украине в пятницу, 22 марта, повреждения получили сразу ТЭЦ и ГЭС. Глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал эту атаку на энергосистему масштабнейшей за все время конфликта. По его словам, энергоснабжение пострадавших регионов временно ограничили.

Он уточнил, что особо сложная ситуация образовалась в Харькове. В области зафиксировали не только проблемы с электроснабжением, но и перебои в работе интернета. Энергетики сообщили о стабилизационных отключениях света в Одессе.